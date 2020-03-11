МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Пандемия коронавируса в мире несет риски падения потребительского спроса, которое может быть весьма глубоким, сообщил РИА Новости гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончался 4 291 человек. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.

"Объявление пандемии — это очень важное событие. Это означает, что вероятность реализации худшего сценария в развитии ситуации возможна. Не обязательно, что это произойдет, но это возможно. И это очень большая угроза для экономик стран мира", — сказал Федяков.

Он отметил, что многие товарные рынки являются высококонкурентными, кроме того, на них наблюдается перепроизводство продукции, поэтому опасаться снижения импорта не стоит. "Основной риск и основная проблема, которая будет наблюдаться — это падение спроса. При этом снижение спроса, в зависимости от сценария, может быть очень драматичным", — добавил эксперт.

Федяков привел пример Китая, где из-за коронавируса снизились продажи ряда товаров, например, автомобилей, а объем кредитования населения упал в 3,5 раза. "У нас понятно, ничего этого пока нет — пока Россия является неким оазисом спокойствия", — указал собеседник агентства.

"Если говорить о потребительском рынке, основная угроза — это угроза падения спроса. Дальше — уже вопрос, на какой период времени это падение спроса произойдет. Будет ли оно локальным или глобальным — это зависит от продолжительности сохранения ситуации с вирусом в активной фазе", — заключил эксперт.