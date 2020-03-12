МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на острую ситуацию за пределами РФ, угроза распространения коронавируса в стране сведена до минимума. Власти Китая: Пик эпидемии коронавируса в стране прошел

"Все принимаемые нами меры проводятся в целях профилактики и упреждения коронавируса. Именно это является главным мотивом. Поэтому, несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена до минимума ", — сказал он на заседании правительства.

Мишустин попросил россиян с пониманием отнестись к упреждающим мерам, которые принимаются для противодействия коронавирусу. "Главное для нас — это защитить наших людей. Именно поэтому я прошу всех граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим, в первую очередь, мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местных уровнях, в том числе в Москве ", — сказал он.

Также по словам Мишустина, накопленных ресурсов России хватит на выполнение социальных обязательств в течение многих лет. Так дешево, как сейчас, нефть стоила четыре года назад. "Тогда последствия были незначительны, наша экономика показала свою гибкость тогда и способность адаптироваться к непростой ситуации", — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что Россия уже не первый год живет в условиях достаточно низкой инфляции.

"У нас сейчас большой запас прочности, золотовалютные активы Банка России превысили 570 миллиардов долларов, более чем в 10 триллионов рублей оценивается объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния. И даже при устойчиво низких ценах на нефть для компенсации бюджетных потерь этих средств нам хватит на много лет. Это достаточное условие для того, чтобы исполнить в полном объеме все социальные обязательства", — добавил глава кабмина.

По словам Мишустина, правительство РФ готово к различным сценариям развития ситуации с коронавирусом. "В начале марта мы уже говорили о том, что при разработке федерального бюджета на 2021-2023 годы необходимо учитывать не только прежние риски, а также последствия вспышки коронавирусной инфекции, чтобы мы были готовы к различным вариантам развития", — сказал он.

Премьер также заявил, что ситуация в российской экономике находится под контролем властей даже в условиях нестабильности глобальных рынков, правительство и ЦБ оперативно принимают меры и они дают результат.

"Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность", — сказал Мишустин.

"Совместно с ЦБ мы оперативно принимаем все необходимые меры по стабилизации ситуации", — отметил премьер.

Он указал, что Банк России и Минфин приняли меры реагирования, которые уже дали определенный результат.