МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Инфляция в России с 3 по 10 марта вторую неделю подряд оставалась на уровне 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 0,9%, сообщает Росстат.

На предыдущей неделе, с 26 февраля по 2 марта, инфляция ускорилась до 0,1% после двух недель нулевой динамики.

"За период с 3 по 10 марта 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала марта – 100,1%, с начала года – 100,9%", — говорится в сообщении.

За период с 3 по 10 марта снизились цены: на пшено – на 0,4%, куриные яйца – на 0,3%; баранину, маргарин и шлифованный рис – на 0,2%; полукопченую колбасу, стерилизованное молоко, шоколадные конфеты и соль – на 0,1%.

Одновременно выросли цены на сахар-песок – на 0,6%; свинину и гречневую крупу – на 0,5%; пшеничную муку – на 0,4%; хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов и вермишель – на 0,3%; мясо кур, мясные консервы, сметану, сычужные сыры и макаронные изделия – на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на помидоры – 5,5%, яблоки – 1,2%. В то же время, огурцы подешевели на 2,8%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.