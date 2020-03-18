МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Германии необходимо пересмотреть свои отношения с Российской Федерацией и отменить непродуктивные экономические санкции в отношении Москвы на фоне распространения нового коронавируса, считает член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт. Об этом в среду сообщает газета "Известия".

Политик считает, что в сложившейся ситуации государства должны помогать друг другу.

Он считает, что нынешний кризис больно ударит по экономике стран Евросоюза.

"Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна", — подчеркнул Гердт.

Политик добавил, что странам Европы нужно восстанавливать товарооборот с Россией: это пойдет на пользу всей экономической системе.

Гердт планирует поднять этот вопрос на следующем заседании международного комитета бундестага.

В свою очередь официальный представитель фракции "Левые" в немецком парламенте по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что данную инициативу поддерживает.

"Правительству следует сосредоточиться на решении насущных вопросов. Санкции против России однозначно не приносят пользы, тем более сейчас", — заявил Ной.

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал эту идею: ее будет сложно реализовать из-за позиции канцлера Германии Ангелы Меркель. Она прочно увязывает вопрос санкций против РФ с разрешением ситуации в Донбассе.