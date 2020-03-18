МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Цены промпроизводителей РФ в феврале снизились на 0,5% после роста на 0,9% в январе, в годовом выражении цены снизились на 1,2%, сообщает Росстат.

В феврале по сравнению с январем в добыче полезных ископаемых цены на янтарь снизились на 42%, уголь, за исключением антрацита, коксующегося и бурого угля, – на 6,4%, горючий природный сжиженный и регазифицированный газ – на 6,3%. При этом цены на асбест выросли на 23,3%, прочие глины – на 9,7%, огнеупорные глины – на 6,9%, гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства – на 5,9%.

В обрабатывающих производствах существенное увеличение цен отмечено на следующие виды неметаллической минеральной продукции: прочие цементы – на 16,3%, искусственный корунд – на 13,1%, гашеная (гидратная) известь – на 12,0%, стекловолокно – на 10,1%, огнеупорные изделия – на 9,2%.

В металлургическом производстве выросли цены на хром и изделия из него, сплавы на основе хрома, порошки — на 11,4%, необработанный титан – на 11,1%, ферромолибден – на 8,7%, промежуточные прочие продукты металлургии никеля – на 8,4%. При этом подешевели: услуги по производству изделий из драгоценных металлов – на 18,1%, стальные бесшовные трубы для нефте- и газопроводов – на 6,6%, необработанный цинк – на 6,3%, рафинированная необработанная медь – на 5,7%.