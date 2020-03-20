МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что тема "закрытия" Москвы из-за ситуации с коронавирусом не обсуждается — никак и ни на сколько. ФАС потребовала от "Аэрофлота" доступности билетов

"Ни на сколько не обсуждаются сейчас", — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, как идут обсуждения меры по "закрытию" столицы в связи с коронавирусом.

Он прокомментировал вопрос о том, рассматривается ли такая мера в качестве необходимой в ближайшее время.

"Нет, это не обсуждается просто никак", — сказал пресс-секретарь.