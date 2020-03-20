ПОЛНЫЙ КОЛЛАПС

Уходящая неделя стала поистине "черной" для мировых рынков, которые пережили грандиозный обвал – начиная с понедельника, нефть и биржевые индексы тестировали все новые и новые минимумы. В США торги несколько раз приходилось приостанавливать после падения более чем на 7%. Апогеем стала "черная среда" 18 марта – падение бирж США достигало 11-25%, более 10% теряли азиатские площадки. Европейские индексы падали на 5-7%. Паника и всеобщая волатильность обвалила рубль до минимумов 2016 года. Он рухнул к доллару на 7% — до 80,7 рубля, упершись в верхнюю планку коридора на 18 марта. Евро из-за падения на форексе рос медленнее, но к концу дня торговался уже по 88 рублей. При этом на форексе, где нет таких ограничений, как на бирже, доллар подбирался к 82 рублям, а евро – превышал 90 рублей. Всего с начала года рубль к доллару обесценился почти на четверть.

Власти приступили к "плану Б" для российской экономики

Начиная с четверга, на биржах наметились признаки восстановления. Действия и заявления мировых регуляторов по накачке финансовых систем ликвидностью возымели желаемый эффект, и котировки начали откатываться назад. На фоне повышенной волатильности в течение дня в четверг биржи закрылись в слабом плюсе. Нефть, пробившая в среду минимумы начала 2000-х годов и откатившаяся ниже 25 долларов за баррель, начала отыгрывать потери и в пятницу росла на 15-22%, вернувшись к 30 долларам за баррель. На этом фоне начали стремительно восстанавливаться акции компаний нефтегазового сектора, индекс РТС приблизился к психологически значимому уровню в 1000 пунктов, а индекс Мосбиржи находился выше 2400 пунктов. Курс рубля вновь приблизился к отметке 78 за доллар и 84 за евро. В Минфине заявили, что рубль стабилизируют продажи валюты Банком России. Мосбиржа не планирует останавливать торги в условиях повышенной волатильности.

РЕГУЛЯТОРЫ ВЗЯЛИСЬ ЗА ДЕЛО

Инвесторы оценивают меры правительств и центробанков по стимуляции мировой экономики, пострадавшей от распространения коронавируса. В ночь на понедельник о новом смягчении монетарной политики объявили ФРС США и ЦБ Японии. Власти США также пообещали гражданам новые налоговые льготы, а отраслям – всю необходимую финпомощь. Ранее меры поддержки анонсировали центробанки Китая и еврозоны. ЕЦБ уже высвободил около 100 млрд евро банковского капитала для поддержки кредитования в условиях распространения коронавируса. Также Европейский центробанк объявил о готовности расширить объемы покупки активов для поддержки экономики еврозоны в условиях серьезного потрясения. Банк Англии в четверг неожиданно принял решение об ослаблении монетарной политики. Регулятор снизил ключевую ставку на 15 б.п., до 0,1%, а также увеличил объем выкупа активов. До этого он снижал ставку 11 марта.

Эпидемия коронавируса в корне изменила экономическую политику

Российские власти также начали активную продажу валюты на внутреннем рынке. За два дня действия этой меры ЦБ РФ уже продал валюты более чем на 13 млрд рублей. Это, по мнению экспертов, стало решающим аргументом для стабилизации рубля. Кроме того, ЦБ РФ объявил, что 19 марта начнет продажу на рынке валюты от Минфина в рамках сделки по Сбербанку. Эти операции начнутся только при цене нефти марки Urlals ниже 25 долларов за баррель, что будет способствовать экономической и финансовой стабильности в стране. Кабмин и ЦБ РФ при необходимости будут расширять пакет мер по поддержке экономики, заверяют финансовые власти. Кризиса в стране нет, но все необходимые меры уже разработаны и доказали эффективность.

ОБЖАЛОВАНИЕ ЮКОСА

Минюст сообщил во вторник, что Россия ближе к маю планирует обжаловать в Верховном суде Нидерландов вынесенное в феврале решение Гаагского суда о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 50 млрд долларов. Кассационная жалоба, согласно нидерландскому законодательству, должна быть подана до 18 мая, и Минюст, как и обещал раньше, до этого дня воспользуется правом на обжалование. Эксперты полагают, что шансы России обжаловать решение Гаагского суда невелики, но они есть. Все будет зависеть от новых аргументов, которые представят юристы, а также от политической составляющей. Россия уже использовала все самые сильные доводы: незаконное приобретение ЮКОСа, отсутствие ратификации Договора к Энергетической хартии и тот факт, что иностранные инвесторы, которых якобы пострадали, на деле являются российскими гражданами.

Однако судом Гааги было проигнорировано то, что бывшие акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами, так как получили контроль над активами посредством череды совершенных ими противоправных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц, указывают юристы. Вполне вероятно, что судебная волокита затянется на долгие годы. В случае принятия окончательного решения о выплатах РФ вряд ли будет их осуществлять, что чревато арестом ряда объектов ее имущества за рубежом. Под угрозу попадают практически любые компании, особенно ФГУПы, за исключением акционерных обществ, но если истцы смогут доказать, что юрлицо является полностью подконтрольным российскому правительству, то арестовать могут и его.

СТАВКА НА ПАУЗУ

Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Кроме того, ЦБ убрал сигнал о возможном снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях, который присутствовал в февральском релизе. Регулятор отметил, что краткосрочные проинфляционные риски в РФ усилились из-за произошедшего ослабления рубля и скачка спроса на отдельные товары. Инфляция в России в текущем году может временно превысить таргет, но затем ожидается ее возвращение к 4% в 2021 году, сказано в сообщении ЦБ. Кроме этого, Банк России ЦБ ожидает снижения экономической активности в РФ в ближайшие кварталы. Дело в том, что в феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария, что связано с ухудшением перспектив глобального роста на фоне распространения коронавируса и карантинных мер, а также с резким ухудшением динамики мировых товарных и финансовых рынков.

В прошлом году регулятор суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, а на первом заседании 2020 года — еще на 0,25 процентного пункта. В этом году, по прогнозам аналитиков, ставка может быть повышена, но, если не случится дополнительного форс-мажора, к концу года она вернется к текущим уровням. Рубль отреагировал дополнительным ростом в пределах 50 копеек против основных резервных валют на мягкое решение ЦБ РФ. Кроме того, регулятор утвердил пакет мер, который призван поддержать граждан, экономику и финансовый сектор. В него входят, в частности, меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса, ипотеки, снижению регуляторной и надзорной нагрузки. Это также добавило российскому рынку позитива.

АВИАЦИЯ ПРОСИТ ПОМОЩИ

Авиаперевозчики оказались одной из отраслей, максимально пострадавших от эпопеи с коронавирусом. По их собственному признанию, они впервые за всю историю столкнулись со столь внезапным и пугающим кризисом. Аналитики говорят, что ситуация сейчас хуже, чем во время извержения исландского вулкана 10 лет назад и даже после терактов 11 сентября 2001 года. Ограничения на полеты в самом конце "низкого" сезона лишили перевозчиков шанса заработать средств на поддержку бизнеса — у них остались лишь долги, которые необходимо гасить. При этом на фоне отмены прибыльных европейских направлений у авиакомпаний остаются внутренние перелеты, традиционно являющиеся убыточными. Если их раньше можно было компенсировать за счет доходов от зарубежных полетов, то теперь покрывать убытки нечем. Перекредитоваться могут далеко не все авиакомпании, а лишь те, у кого нет высокой долговой нагрузки.

Без масштабной государственной поддержки далеко не каждый участник рынка этот кризис переживет, делают вывод аналитики. Росавиация уже снизила на 50% для авиакомпаний РФ аэронавигационные сборы при внутренних полетах до 1 октября и почти обнулила для ДФО. Мера позволит авиакомпаниям сэкономить 4,7 млрд рублей. Власти РФ обсуждают и другие меры — продление нулевого НДС на рейсы в обход Москвы и сокращение лизинговых ставок. Возможно выделение прямой финансовой помощи, но государство просит компании оценить убытки и объем помощи. Сделать это пока сложно, ведь неясно, как долго продлятся ограничения. В Минтрансе обещали завершить предварительные расчеты до конца текущей недели.

ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ

Другие отрасли также жалуются на бедственное положение, в котором они оказались. Прежде всего, пострадала туриндустрия – мало того, что в начале высокого сезона фактически прекратились продажи новых туров, так еще и нужно вернуть деньги за сорвавшиеся из-за закрытия стран по коронавирусу. При этом самим туроператорам ни гостиницы, ни авиакомпании деньги не возвращают. По данным АТОР, страховые компании начали массово отказывать туроператорам в страховании финансовой ответственности, что грозит множеству игроков уходом с рынка уже в апреле. Власти РФ обещают продумать механизм возврата денег за счет фонда персональной ответственности туроператоров, причем для выплат по каждой "закрытой" стране будет приниматься отдельное решение правительства. Обещаны также отсрочки по налогам.

К отраслям, которые могут пострадать в нынешней ситуации, относят и нефтянку – она может серьезно "просесть" из-за спада цен на нефть. Обсуждается, в частности, отсрочка по дивидендам, но решение будет принято по каждой госкомпании отдельно. Помощи просят даже ритейлеры и производители продуктов, которые, казалось бы, находятся в выигрышном положении из-за наплыва покупателей. Власти изучают возможность субсидирования для них ставки по кредитам. В целях обеспечения карантина возможно разрешение онлайн-продажи лекарств, в том числе, рецептурных, а также алкоголя. В целом кабмин готовит предложения о поддержке ряда отраслей из-за ситуации в экономике, а также регионов РФ. В бюджет могут направить дополнительно 300 млрд рублей из резервов.