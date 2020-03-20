МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Банк России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 6% годовых, хотя в повестку регулятора на фоне пандемии коронавируса, обвала цен на нефть и резкого ослабления рубля и вернулся вопрос ужесточения денежно-кредитной политики.

Сигнал о возможном снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях исчез из релиза ЦБ, и, по признанию главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, в пятницу среди вариантов рассматривалось ее повышение.

"Вопрос о повышении ставки с повестки не снят. Нельзя исключать, что будут формироваться устойчивые инфляционные факторы, мы будем отслеживать риски финансовой стабильности, которые обычно становятся проинфляционными факторами. Поэтому не исключаем, что на ближайших заседаниях этот вариант также может быть рассмотрен", — сказала председатель Банка России.

Аналитики приветствуют данное решение регулятора, считая его наиболее рациональным в текущей ситуации, когда ЦБ надо сохранять баланс между поддержкой экономики и контролем ситуации на финансовом рынке.

"В условиях турбулентности резкое повышение ставки могло бы только навредить, спровоцировав еще более существенное повышение ставок банковским сектором, что оказало бы дополнительное угнетающее влияние на экономику в условиях уже начавшегося спада деловой активности. Для сдерживания роста курса доллара и, соответственно, инфляционного давления в распоряжении ЦБ есть на сегодня значительные валютные резервы и административные рычаги", — считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Впрочем, в среднесрочной перспективе ЦБ по-прежнему видит потенциал дальнейшего снижения ставок, хотя и называть сейчас какие-то сроки Набиуллина сочла "совершенно неуместным".

ИНФЛЯЦИЯ НА ПОДЪЕМЕ

Главным индикатором монетарной политики Банка России является инфляция, от траектории которой зависят дальнейшие действия регулятора. По данным Росстата, годовая инфляция в стране в феврале замедлилась до 2,3% с январских 2,4%. Но пандемия коронавируса и дополнительный негатив от обвала нефтяных цен и последующего ослабления рубля скорректируют эти низкие уровни.

За столь короткий период после этих событий ЦБ успел уже дважды поменять свои прогнозы по инфляции: сначала регулятор прогнозировал возвращение инфляции к таргету в 4% быстрее ожиданий, однако уже сегодня выразил опасения, что инфляция в текущем году может временно превысить цель, а своего пика достигнет в первом квартале следующего года.

"Под влиянием ослабления рубля инфляция в этом году не просто приблизится к цели быстрее, чем мы раньше считали, но может и временно ее превысить. Очевидно, что динамика финансовых рынков, риски возможного дальнейшего снижения цен на нефть влияют на инфляционные и девальвационные ожидания. Здесь важно не допустить раскручивания инфляционной спирали", — заявила Набиуллина.

Как ожидает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович, по итогам года инфляция будет находиться около 5%. "Масштабы давления на мировую экономику со стороны вирусного фактора уже сейчас весьма велики. России, как и другим странам, вряд ли удастся избежать данного давления на свою экономическую конъюнктуру – под мощным ударом окажется совокупный спрос. Соответственно, ослабление совокупного спроса формирует, по нашим оценкам, значительное дезинфляционное давление, которое будет удерживать потребительские цены от скачкообразного роста", — говорит он.

ЦБ признал, что мартовские события уже привели к существенному отклонению ситуации в экономике России от базового сценария, но свой среднесрочный макропрогноз пока менять не стал. При этом Набиуллина поспешила успокоить, что хотя темпы роста экономики России во втором квартале замедлятся, в третьем они стабилизируются и по итогам года ВВП вырастет.

Базовый сценарий исходил из средней цены на нефть в текущем году в 55 долларов за баррель, в 2021 и 2021 годах — 50 долларов. При этом прогнозировался рост российской экономики в 2020 году на уровне 1,5-2%, в 2021 году — 1,5-2,5%, а в 2022 году — 2-3%. ЦБ также ожидал, что инфляция по итогам текущего года составит 3,5-4%, по итогам 2021 и 2022 годов — 4%. Набиуллина напомнила, что регулятор планово уточнит свой прогноз в апреле.

ПАНДЕМИЯ НАНОСИТ УДАР

Банк России не поддался призывам к ужесточению монетарных условий, руководствуясь долгосрочными интересами экономики, а не скачками рубля, отмечают эксперты.

"Мы считаем, что монетарные действия в условиях распространения коронавируса имеют ограниченный эффект. Повышение ключевой ставки может усилить давление на совокупный спрос через увеличение кредитных ставок и замедлить экономический рост. Введение мер поддержки граждан, экономики и финансового сектора выглядит в текущих условиях наиболее оправданным шагом регулятора", — отметили аналитики Газпромбанка.

При этом регулятор в отличие от опыта кризиса 2014 года не будет использовать ключевую ставку для стабилизации курса рубля, предпочитая другие инструменты, уверен Покатович из "БКС Премьера". Он считает, что регулятор продолжит увеличивать объемы продажи валюты в рамках реализации бюджетного правила, расширять каналы предоставления ликвидности и делать некоторые регуляторные послабления.

Правительство и ЦБ уже отреагировали на возросшую волатильность пакетом поддержки: компании, наиболее пострадавшие из-за распространения коронавируса, получили налоговые льготы, а ЦБ обеспечил рынок дополнительной ликвидностью. В пятницу Банк России объявил о еще целом ряде дополнительных мер для поддержки населения и отечественных компаний.

Ожидания аналитиков совпадают с мнением ЦБ о том, что при благоприятной ситуации к вопросу снижения ключевой ставки регулятор сможет вернуться уже в среднесрочной перспективе.

"Стабилизация ситуации на внешних рынках в ближайшие кварталы может оперативно, уже во втором полугодии 2020 года, вернуть Банк России на траекторию понижения ключевой ставки, особенно в свете сдержанной трактовки рисков для инфляции", — верит главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.