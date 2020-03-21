МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ утвердило распределение трансфертов бюджетам 43 регионов в 2020 году на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщается на сайте кабмина.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях был организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Было принято решение проводить конкурс ежегодно в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" с призовым фондом 5 миллиардов рублей. В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

Проектом предусматривается утвердить распределение межбюджетного трансферта между 43 субъектами РФ для реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.