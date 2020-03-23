МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила ранее Росавиация.

Приостанавливаются все полеты из России в иностранные государства, за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города. В списке рейсов-исключений, опубликованном Росавиацией, значатся полеты в 146 стран (в одну страну — только один рейс).

Исключениями также будут чартерные рейсы, при условии перевозки иностранцев за рубеж и россиян — на родину до полного их вывоза.

Россия начала ограничивать авиасообщение из-за коронавируса с 1 февраля — тогда были приостановлены некоторые рейсы в Китай. Затем ограничений становилось все больше. После Китая Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей и Ираном. Затем последовали приостановки полетов в европейские города, начиная с итальянских.

Ограничения авиасообщения вводились и со стороны других стран. В результате авиакомпании по всему миру были вынуждены приостановить значительное количество рейсов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 266 тысяч человек, свыше 11 тысяч скончались. В России, по последним данным, 367 заболевших.