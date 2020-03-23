МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что идея об отмене рестрикций по отношению к России на фоне мировой экономической ситуации и распространения коронавируса достойна внимания. Он добавил, что все при этом зависит от западных партнеров.

"Сама идея, конечно, заслуживает внимания. Сейчас, когда мы столкнулись с таким напряженным моментом с точки зрения международной экономической конъюнктуры, с точки зрения конъюнктуры, связанной с ценами на энергоносители, с таким провокационным триггером в виде коронавируса, конечно, подобные рестрикции только усугубляют ситуацию. Поэтому идея, конечно, заслуживает внимания. Но здесь зависит всё от известных столиц", — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, возможно ли с обеих сторон обнулить санкции в текущей ситуации.

Отвечая на просьбу уточнить, будет ли Россия первой в одностороннем порядке предпринимать подобные шаги по отмене санкций, Песков сказал: "мне не известно, чтобы такие односторонние шаги готовили, и мне не известно о том, что это считается целесообразным".

Он особо подчеркнул, что в настоящее время Россия является страной, в отношении которой принимается огромное количество незаконных с точки зрения международного права рестрикций.

Песков напомнил, что экономические санкции — это тот комплекс мер, который осуществляется по резолюции Совета Безопасности ООН.

"То, что в одностороннем порядке делают, например, Соединенные Штаты Америки или ЕС, это торговые ограничения или рестрикции, которые с точки зрения международного права являются незаконными", — подытожил он.

ОБЩАЯ БОРЬБА

В Кремле выступают за расширение международного сотрудничества по борьбе с коронавирусом: "все находимся в одной лодке", заявил Песков.

"В любом случае, взаимодействие в борьбе с коронавирусом, международное взаимодействие – это очень важное измерение и, собственно, на примере Италии президент (РФ Владимир – ред.) Путин показал, что он этому измерению придает очень большое значение. Потому что такую пандемию ни одна страна фактически не может победить и справиться с ней в одиночку, здесь необходимо сложение усилий и оказание взаимопомощи. Это очень важно, потому что мы все находимся в одной лодке и все сообща должны отвечать на этот вызов", — отметил пресс-секретарь.

По его мнению, многие страны высказывают готовность также активно участвовать и в международных программах помощи, и в экспертном взаимодействии, и во "взаимодействии в плане обмена технологиями, протоколами лечения и так далее".

"Это весьма позитивно и, конечно, это должно расширяться и развиваться в интересах всех людей, которые сейчас пытаются оберегаться, уберечь себя от вируса", — добавил Песков.