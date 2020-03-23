МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Москва не рассчитывает на снятие санкций в обмен на оказание помощи по коронавирусу Италии, это было бы абсурдно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков назвал идею отмены санкций из-за COVID-19 достойной внимания

"Нет, это абсолютно не связано. Здесь, конечно, не может быть и речь о каких-то условиях или как-то расчетах или надеждах. Италия действительно нуждается в гораздо более масштабной помощи, и то, что делает Россия, это посильная помощь. Абсурдно говорить, что какие-то контрнадежды возлагаются, это не так", — сказал он, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Москва, что за оказанную помощь Италия наложит вето на продление санкций.

В настоящее время Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса и на прошлой неделе опередила Китай по числу жертв.

По последним официальным данным, на Апеннинах зафиксированы почти 60 тысяч случаев заражения новым типом вируса, свыше 7 тысяч больных выздоровели, число жертв превысило 5,4 тысячи человек.

Президент России Владимир Путин 21 марта в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом и изложил ее конкретные параметры. В Минобороны РФ сообщили, что девять самолетов ВКС РФ доставили в Италию около 100 российских военных специалистов и технику для борьбы с коронавирусом.

ОБРАЩЕНИЕ ФРАНЦИИ

В Кремле не знают о каких-либо официальных обращениях Франции к РФ по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом, заявил.

"Дело в том, что контакты осуществляются на оперативном уровне, а там это может быть и через посольство, и по дипканалам, поэтому я могу не знать всего, но пока конкретных планов по Франции не было. И мне неизвестно о каких-либо официальных обращениях от наших французских друзей", — сказал он.