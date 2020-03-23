МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что дом главы государства Владимира Путина — "понятие относительное". Путин там, где живет, там и работает, а при участии президента в массовых мероприятиях Кремль продолжит проверять всех участников на коронавирус. Песков: Россия не рассчитывает на снятие санкций в обмен на помощь Италии

Песков так ответил на вопрос о возможной самоизоляции президента по выполнению распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее Собянин в своем личном блоге написал, что жителям столицы старше 65 лет, которые страдают хроническими заболеваниями, с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим. Такое заявление было сделано по причине того, что коронавирус в первую очередь представляет угрозу для жизни и здоровья пожилых и людей с хроническими заболеваниями, с низким иммунитетом. Таким москвичам, по мнению градоначальника, необходимо ограничить контакты с другими людьми и быть под медицинским наблюдением.

"Президент же живет в государственных резиденциях. Он не живет в своей квартире. У него есть квартира, есть в Москве. Он живет в государственной резиденции — это первое. Чаще всего он там, где живет, там и работает, и наоборот. Поэтому у него это относительное понятие. Что касается ношения маски, там, где публичные мероприятия, вы знаете, что мы обращаемся с просьбой к медикам, чтобы заранее могли тесты сдать участники этих мероприятий. Так было в Крыму, мы с вами уже об этом говорили, думаю, что мы будем этой практике следовать и дальше",- ответил пресс-секретарь президента на вопрос о том, планирует ли Путин подать личный пример гражданам и остаться на несколько дней дома или носить медицинскую маску.

Песков добавил, что работа главы государства осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах.

Тем более, пока никаких массовых мероприятий никто не проводит, подытожил пресс-секретарь.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.