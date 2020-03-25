МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Роста экономики России в текущем году не будет, скорее всего будет снижение ВВП, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Проблемы коронавируса, его распространения, остановка целого ряда производств, нарушение производственных цепочек приведет к тому, что мы в этом году, скорее всего, не будем иметь экономического роста", — заявил Кудрин, выступая на заседании Совета Федерации.

"Я говорю даже мягко сейчас. Потому что прогнозы сейчас уточняются, и, скорее всего, будет снижение ВВП", — добавил он.