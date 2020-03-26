МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Власти РФ планируют со следующей недели вместе со Сбербанком и ВТБ запустить пилотный проект кредитов бизнесу на выплату зарплат, ставка — до 0%, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Схема, которая очень востребована, мы сейчас форсировано работаем, я хочу ее запустить со следующей недели буквально, по крайней мере, в пилотном режиме начать ее быстро раскручивать со Сбербанком и ВТБ. Это неотложные кредиты на выплаты заработной платы. Под субсидированием процентных ставок, в предельном случае — до нуля, и с высоким гарантийным покрытием. Потому что мы хорошо понимаем, что у малого бизнеса никаких залогов нет сейчас", — рассказал Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями предпринимательского сообщества, показанной в эфире "России 24".

Для реализации этого, по словам Белоусова, власти воспользуются кредитной линией, которую сейчас запустил Центральный банк.

"Единственное, что эти кредиты будут короткими, тоже на полгода, мы рассматриваем сейчас, что это полгода примерно там. Дальше будем смотреть, что еще", — добавил Белоусов.