МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. ВЭБ закрыл сделку по продаже крупнейшей птицефабрики в Оренбургской области — "Уральский бройлер" — компании "Ставропольский бройлер", которая входит в группу агропредприятий "Ресурс", сообщила в пресс-службе госкорпорации.

"ВЭБ продал "Уральский бройлер" группе агропредприятий "Ресурс" за 1,08 миллиарда рублей", — сказал старший вице-президент блока ВЭБа по работе с активами Сергей Фролов, слова которого приводятся в релизе.

По его словам, ВЭБ продолжает реализацию стратегии по продаже сложных активов с баланса госкорпорации. "Являясь владельцем компании "Уральский бройлер", ВЭБ.РФ вкладывал значительные ресурсы в сохранение деятельности высокодоходного предприятия, его развитие, для того, чтобы в дальнейшем продать птицефабрику, имеющую высокое региональное значение, рыночному инвестору. Таким образом ВЭБ.РФ полностью выполнил возложенную на него функцию развития", — заметил Фролов.