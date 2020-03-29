МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 20 апреля принять закон о праве физлиц и индивидуальных предпринимателей требовать кредитные каникулы на полгода в случае падения доходов на 30% и более в связи с коронавирусом. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих предоставление заемщикам (физическим лицам и индивидуальным предпринимателям) права на обращение в банк, к иному профессиональному кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора (договора займа) в целях приостановления срока исполнения обязательств на срок до шести месяцев, а также предоставление индивидуальным предпринимателям права на обращение с требованием об уменьшении размера платежа…" — говорится в перечне поручений.

Основанием для такого требования является снижение дохода за месяц, предшествующий дате подачи заявления, на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году.

Путин также поручил до 20 апреля принять закон о праве малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса, на кредитные каникулы на полгода или на перенос графика платежей по кредиту на срок, указанный в обращении заемщика.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.