МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки о снижении до 15% страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса в целях реализации поручения президента РФ.

Соответствующие поправки были поддержаны комитетом в понедельник при подготовке ко второму чтению законопроекта, призванного облегчить переход отдельных категорий налогоплательщиков на упрощенную систему налогообложения. На рассмотрение Думы документ будет вынесен 31 марта.

Владимир Путин ранее поручил обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты РФ изменений, предусматривающих: снижение до 15% совокупного размера тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, применяемых субъектами малого и среднего предпринимательства, в отношении части выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц, превышающей минимальный размер оплаты труда. Поручение было дано по итогам обращения к россиянам 25 марта в связи с распространением коронавируса.

Премьер Михаил Мишустин, в свою очередь, ранее отмечал, что снижение страховых взносов с 30% до 15% должно стать стимулом для работодателей в сфере малого и среднего бизнеса повысить зарплаты своим сотрудникам.