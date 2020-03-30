МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) поручено до 3 апреля подготовить предложения по предупреждению и предотвращению распространения COVID-19 на территории ЕАЭС, следует из распоряжения внеочередного совета ЕЭК, состоявшегося 25 марта.

Документ о реализации мер по предотвращению распространения коронавируса и устранению негативных последствий для экономик стран ЕАЭС опубликован на сайте ЕЭК, посвящен формату взаимодействия между государствами ЕАЭС в новых условиях.

"Комиссии во взаимодействии с правительствами государств-членов в срок до 3 апреля 2020 года… подготовить предложения по формированию комплекса совместных мер по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях пандемии на территории ЕАЭС", — говорится в распоряжении. Также поручено обеспечить обмен информацией между странами ЕАЭС по предпринимаемым действиям и принимаемым нормативным правовым актам в этих целях.

Согласно документу, комиссии также поручено совместно с правительствами государств-членов ЕАЭС при необходимости обеспечить оперативную проработку предложений по установлению на временной основе режима беспошлинного ввоза "в отношении отдельных товаров критически важного импорта" и представить их для рассмотрения на ближайшем заседании совета комиссии.

Также правительствам стран предлагается исходить из необходимости оперативного проведения предварительных консультаций на уровне членов совета комиссии по проектам нормативных актов о введении временных ограничений, связанных с реагированием на распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Кроме того, странам ЕАЭС, инициирующим временные ограничения, предлагается предусмотреть предложения о возможности оказания гуманитарной помощи.