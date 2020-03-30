МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении и в целом законопроект, разрешающий с 1 июля 2020 года любым регионам вводить налоговый режим для самозанятых граждан.

Документ, внесенный ранее в понедельник главой комитета Андреем Макаровым и сенатором Николаем Журавлевым, будет вынесен на рассмотрение Думы 31 марта, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В настоящее время в 23 субъектах РФ проводится эксперимент по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", который уже доказал свою эффективность, отмечают разработчики.

Они обращают внимание, что на такой режим уже перешли 550 тысяч человек, а его востребованность объясняется тем, что он предоставляет самозанятым гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме. Это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.

В связи с этим законопроектом предлагается предоставить право вводить такой налоговый режим для самозанятых граждан тем регионам России, которые сейчас не участвуют в эксперименте.

С 1 января 2019 года эксперимент начал проводился в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С 1 января 2020 года эксперимент был распространен еще на 19 регионов: Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру и Башкирию.