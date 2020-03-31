МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, разрешающий с 1 июля 2020 года любым регионам РФ вводить налоговый режим для самозанятых граждан.

В настоящее время в 23 субъектах РФ проводится эксперимент по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". Механизм уже доказал свою эффективность, считают инициаторы принятия закона, депутат Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлев. Они обращают внимание, что на такой режим уже перешло 550 тысяч человек.

Его востребованность они объясняют тем, что такой режим дает самозанятым гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме. Это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.

В связи с этим закон предоставляет право вводить налоговый режим для самозанятых тем регионам России, которые сейчас не участвуют в эксперименте.

С 1 января 2019 года эксперимент был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С 1 января 2020 года эксперимент был распространен еще на 19 регионов: Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру и Башкирию.