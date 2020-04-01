МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 24 по 30 марта замедлилась до 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 1,5%, сообщает Росстат.

На прошлой неделе — с 17 по 23 марта — инфляция составила 0,3%, последний раз такое значение фиксировалось в декабре 2018 года. Также за период с 1 по 9 января 2019 года Росстат фиксировал инфляцию в 0,5%.

"За период с 24 по 30 марта 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2, с начала марта – 100,7%, с начала года – 101,5%", — говорится в сообщении.

При этом по ряду продуктов зафиксирован рост цен, опережающий инфляцию, а вот цены на автомобильный бензин на минувшей неделе не изменились, на дизельное топливо – снизились на 0,1%.

Минэкономразвития РФ в своем последнем докладе "Картина инфляции" прогнозировал инфляцию в марте на уровне 0,3-0,4% в месячном выражении, 2,3-2,4% — в годовом.