МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Рост производства сельскохозяйственной продукции в России к 2030 году составит более 25%, а экспорт продукции АПК может превысить 45 миллиардов долларов, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

"В соответствии со стратегией в рамках государственной программы развития АПК мы планируем к 2030 году: первое — рост производства сельхозпродукции составит более 25%. Второе — экспорт продукции АПК может превысить 45 миллиардов долларов", — сказал Патрушев (его слова приводятся в сообщении на сайте Кремля).

"Третье — индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличится практически на треть. Четвертое — валовая добавленная стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве, увеличится почти в два раза и может составить до 7 триллионов рублей", — добавил министр.

Он также отметил планы развития отдельных подотраслей АПК. "В растениеводстве по сравнению со средними многолетними значениями планируется следующий прирост: производство зерна — на 26,4 миллиона тонн, масличных культур — на 15,8 миллиона тонн, производство овощей — на 2,3 миллиона тонн", — сообщил глава Минсельхоза.

Рост производства скота и птицы по отношению к средним многолетним значениям ожидается на уровне более чем 3 миллионов тонн, по молоку — повышение почти на 6 миллионов тонн.

Правительство России в марте одобрило стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года. Патрушев указал, что стратегия связана в том числе и с задачами, установленными Доктриной продовольственной безопасности РФ.

"По итогам 2019 года показатели по большинству ее ориентиров были не просто достигнуты, но даже превышены, в частности, по зерну, сахару, растительному маслу, мясу и мясопродуктам, рыбной продукции и картофелю. В текущем году прогноз по самообеспеченности этими товарными категориями мы сохраняем", — указал министр.