МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин сегодня, после 16.00, выступит с новым обращением к гражданам страны.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кабмин выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости в пострадавших отраслях

Рабочий график (президента — ред.) включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае, это будет, наверное, после четырех. Начиная с четырех можно будет ждать ориентировочно. Сейчас президент работает над текстом этого обращения", — отметил Песков.

Он также рассказал, что президент постоянно проходит тест на коронавирус.

"Президент постоянно, регулярно тестируется. Тестируются также все люди, кто встречается с президентом. Совещания и другие форматы президент перевел в форму телеконференций", — рассказал Песков.

"Это не совсем самоизоляция. Отдельные встречи он проводит при необходимости. Разумеется, с соблюдением всех предосторожностей", — сказал пресс-секретарь.

Путин уже с начала недели проводит все публичные совещания в дистанционном режиме: по видеосвязи глава государства несколько дней дней назад общался со своими полпредами в федеральных округах, а накануне также в формате видеоконференции состоялось совещание с членами правительства. Уже несколько недель в рамках борьбы с распространением коронавируса мероприятия президента проходят также без участия прессы.