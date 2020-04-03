МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Предприятия обрабатывающей промышленности столицы смогут продолжить работу в условиях продленной до конца апреля самоизоляции, если обеспечат безопасность своих сотрудников, говорится в письме заммэра Москвы Владимира Ефимова, разосланном по предприятиям (копия имеется у РИА Новости).

"Организации обрабатывающих отраслей промышленности, расположенные на территории города Москвы, вправе продолжить производственную деятельность при условии принятия предусмотренных пунктом 4 указа Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" решений об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы, подлежащих переводу на дистанционный режим работы и в отношении которых установлен режим работы нерабочего дня", — говорится в документе.

В письме указано, что максимальное количество сотрудников, присутствие которых на рабочих местах не влияет на технологический процесс, необходимо отправить на удалённую работу. Для сотрудников, которые продолжают работать, предписано обеспечить санитарно-противоэпидемические меры защиты.

Согласно цитируемом у в письме указу мэра от 5 марта, все работодатели на территории Москвы должны измерять температуру у работников, оказывать содействие самоизоляции сотрудников, информировать о случаях заболевания сотрудников коронавирусной инфекцией.