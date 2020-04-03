МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Производители энергии и энергосбытовые компании, гарантирующие поставщики просят министра энергетики Александра Новака взять под контроль оплату энергоресурсов, а также предлагают ввести послабления по штрафам за неуплату только для отдельных категорий граждан, следует из совместного письма (копия есть у РИА Новости) совета производителей энергии и ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний.

"Полагаем, что при подготовке проекта акта правительства РФ по установлению особенностей начисления и уплаты пени в сфере ЖКХ наиболее целесообразными и эффективными мерами является создание критериев для осуществления адреснои? поддержки определенных категории? потребителеи?, которые в силу объективных причин нуждаются в отсрочке оплаты коммунальных услуг", — пишут авторы письма. В Минэнерго РФ подтвердили, что получили письмо.

Как поясняется в документе, в число таких потребителей можно включать граждан старше 65 лет, тех, кто заболел коронавирусом, и граждан, чьи доходы существенно снизились вследствие пандемии инфекции. Причем целесообразно предусмотреть передачу списков таких граждан в адрес поставщиков коммунальных услуг со стороны органов власти и/или пенсионных фондов, отмечается в письме.

Также потребители энергии и энергосбыты просят министра "поставить на особыи? контроль своевременность платежеи? учреждениями, финансируемыми из бюджетов всех уровнеи?, что окажет существенную помощь отрасли со стороны государства". По мнению авторов письма, контроль за исполнением такого поручения можно возложить на Минфин через введение казначеи?ского сопровождения расчетов по договорам на поставку энергетических ресурсов.

Как отмечают авторы письма, Минстрой разработал проект, который предусматривает моратории? до 2021 года на взыскание штрафов за просрочку платежеи? за жилищно- коммунальные услуги для граждан, а также для лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами. Также 1 апреля был подписан закон, по которому правительство может устанавливать особенности начисления и уплаты пени в случае несвоевременнои? или неполной платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальныи? ремонт, установленных жилищным законодательством РФ.

Снижение либо прекращение платежеи? за коммунальные услуги и ресурсы может повлечь существенные негативные последствия как для экономики регионов, так и для устои?чивого и надежного энергоснабжения самих потребителеи?, а также поставить под угрозу прохождение отопительного сезона, пишут производители и энергосбыты. "Многие компании даннои? сферы является системообразующими предприятиями, в ведении которых находятся источники, имеющие стратегическое и мобилизационное значение, требующие своевременного и полного финансирования деятельности", — говорится в документе.