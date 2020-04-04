МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Поступающие на горячую линию президентского Совета по правам человека звонки высветили уязвимость выплаты "серых зарплат", нужно наводить порядок в сфере занятности, заявил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.

Главный вопрос, который считывается через все частные нюансы и от граждан, и от предпринимателей: "Как дальше жить?" — пояснил Фадеев.

"Сложившаяся ситуация дает повод навести порядок в сфере занятости: значительная часть обратившихся перебивается случайными заработками либо получает заработную плату "в конвертах". В обоих случаях уровень жизни людей резко падает, так как банк может дать беспроцентный кредит для выплаты зарплаты только в объеме платежных ведомостей, где суммы занижены. Граждане после этого кризиса должны лучше осознать, что "серая" зарплата делает их более уязвимыми в период глобальных потрясений", — подчеркнул он.

Фадеев отметил, что на горячую линию приходят по несколько десятков обращений в день, большая часть из них поступает от индивидуальных предпринимателей, которые считают имеющиеся меры поддержки недостаточными.

"Многие критикуют отсрочку по налогам, поскольку платить рано или поздно придется. Многие владельцы арендных помещений сами арендуют квартиры, другую недвижимость, формируются цепочки арендных платежей", — рассказал собеседник агентства.