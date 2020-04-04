МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Правительство России не собирается снижать бюджетные расходы, несмотря на сокращение доходов, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

"Надо понимать, что внутри правительства есть общее понимание, что сейчас не время резать бюджетные расходы, несмотря на то, что мы столкнемся с очевидно очень ощутимым сокращением бюджетных доходов, мы это все прекрасно понимаем, причем столкнемся не только на федеральном уровне, но и на уровне регионов", — сказал Решетников в специальном выпуске проекта Skolkovo School "Антихрупкость".

Он напомнил, что региональные бюджеты несут большую социальную нагрузку.

"Не время сейчас сокращать бюджетные расходы, время переориентировать. Но бюджетные расходы — это будет тем якорем, который в том числе будет держать экономику", — добавил министр.