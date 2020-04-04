МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Ограничения на продажу алкогольной продукции, которые вводятся в некоторых российских регионах на фоне коронавируса, могут вызвать рост потребления нелегального алкоголя, сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Согласно закону о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции, в России запрещена розничная продажа алкоголя в магазинах с 23 часов до 8 часов местного времени. При этом власти регионов могут устанавливать дополнительные ограничения продажи. Руководство ряда субъектов РФ на фоне распространения коронавируса и действия режима самоизоляции стало ограничивать и запрещать продажу алкоголя.

"Еще одна проблема, которая может возникнуть — в ряде регионов начали ограничивать продажу алкогольной продукции, а где-то — даже запрещать. Регионы обладают такими полномочиями, просто ими надо пользоваться очень аккуратно, потому что мы можем перейти к нелегальному рынку и к потреблению суррогатного алкоголя, что будет намного трагичнее даже, чем проблемы, связанные в том числе с той инфекцией, о которой мы говорим", — сказал Евтухов на заседании внутреннего штаба Минпромторга.

Минпромторг РФ ранее направил региональным властям указания по работе организаций, которые обеспечивают функционирование в стране товаропроводящей сети. Соответствующее письмо имеется в распоряжении РИА Новости. Министерство рекомендовало субъектам РФ не менять установленные режимы продажи алкоголя без крайней необходимости.

Представители российского бизнеса ранее обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рекомендовать региональным властям снять ограничения на оборот алкоголя. Обращение подписали Союз производителей алкогольной продукции, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) и Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России".