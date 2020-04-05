МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

"Минздрав России настоятельно рекомендует всем работникам, которым в соответствии со служебными обязанностями необходимо общаться в течении рабочего дня с большим количеством людей (продавцы магазинов, кассиры на общественном транспорте, работники аптек, сотрудники МВД, МФЦ и иных государственных организаций), носить средства индивидуальной защиты – маски и перчатки, регулярно обрабатывать руки антисептическими средствами. Работодателям рекомендуется обеспечить таких работников соответствующими средствами индивидуальной защиты", — говорится в сообщении.

Необходимо это для снижения вероятности распространения новой коронавирусной инфекции, так как вирус может передаваться не только воздушно-капельным и воздушно-пылевым, но и контактным путем — через бытовые предметы, уточнили в пресс-службе.