МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. По итогам 2019 года лидирующие позиции по индексу кредитоспособности сохранили Москва и Санкт-Петербург с максимально возможным значением. По сравнению с предыдущим годом индекс повысился у 43 регионов РФ.

В 2019 году суммарный государственный долг субъектов Российской Федерации снизился на 4,2%, а суммарные доходы региональных бюджетов выросли на 9,9%. Это способствовало повышению кредитоспособности регионов в целом по стране. В то же время динамика макроэкономических и бюджетных показателей характеризовались неоднородным распределением – в ряде регионов уровень долговой нагрузки повысился, что обусловило снижение их кредитоспособности.

Как свидетельствует динамика индекса кредитоспособности регионов РФ, который рассчитали эксперты рейтингового агентства "РИА Рейтинг" по заказу АЭИ "Прайм", медианное значение индекса кредитоспособности всех субъектов РФ на 1 января 2020 года составило 63,6 (диапазон значений от 1 до 100), что на 1,8 пункта выше, чем годом ранее. Среднее значение индекса кредитоспособности всех регионов выросло с 63,0 на 1 января 2019 года до 63,7 на 1 января 2020 года.

Среди позитивных аспектов можно также назвать увеличение числа регионов с высоким значением индекса и снижение их числа с низким значением. На 1 января 2020 года индекс кредитоспособности превысил значение 80 у 28 регионов, что на 1 больше, чем годом ранее. У 11 регионов значение индекса превышает 90. В их число помимо Москвы и Санкт-Петербурга, у которых значение индекса находится на максимально возможном уровне, входят Красноярский край, Ленинградская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Московская область, Свердловская область, Тюменская область, Самарская область, Белгородская область. На 1 января 2020 года у 14 регионов индекс кредитоспособности был ниже 40 и у 4 – ниже 30. За год число таких регионов снизилось на 4 и 3 соответственно.

Индекс кредитоспособности по итогам 2019 года повысился у 43 субъектов РФ, из которых у 4 регионов – более чем на 10 пунктов. У трех субъектов РФ индекс кредитоспособности не изменился, среди которых Москва и Санкт-Петербург с максимально возможным значением индекса 100. Снизился индекс у 37 субъектов РФ.

Лидерами по росту индекса кредитоспособности стали Краснодарский край, Астраханская область, Калужская область, Чукотский автономный округ, у которых по итогам 2019 года индекс кредитоспособности вырос более чем на 10 пунктов. В большинстве случаев основной причиной повышения индекса стало снижение уровня долговой нагрузки, за счет снижения объемов долга и роста доходов. У всех вышеназванных регионов налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета выросли по сравнению с 2018 годом более чем на 10%, при этом объем государственного долга снизился.

У регионов, у которых значение индекса существенно снизилось в 2019 году, напротив, наблюдался рост объемов государственного долга, а темпы роста расходов опережали рост доходов, что привело к увеличению дефицита.

В условиях ухудшения экономической ситуации в стране и мире в целом вследствие пандемии коронавируса по итогам 2020 года собственные доходы бюджетов во многих регионах скорее всего снизятся, при этом для финансирования расходных статей необходимо будет привлекать заемные средства. В результате с большой вероятностью можно ожидать роста дефицита региональных бюджетов и повышения уровня долговой нагрузки, что приведет к снижению индекса кредитоспособности большинства регионов. При этом в наиболее уязвимой ситуации окажутся регионы, у которых уже сейчас долговая нагрузка находится на высоком уровне. По данным на 1 января 2020 года у девяти регионов объем государственного долга превышает 80% налоговых и неналоговых доходов, из которых у шести доходы бюджета более чем на 40% формируются за счет безвозмездных поступлений.

В меньшей степени негативные факторы повлияют на регионы с высоким уровнем бюджетной обеспеченности и низкой долговой нагрузкой. У них остается больше возможностей для наращивая дефицитна бюджета и государственного долга без существенного ухудшения устойчивости бюджетной системы. По итогам 2019 года у девятнадцати регионов объем государственного долга не превышает 20% налоговых и неналоговых доходов. Из них у девяти регионов налоговые и неналоговые доходы составляют более 80% суммарных доходов, региональный бюджет исполнен либо с профицитом либо с незначительным дефицитом.

Методика расчета индекса

Индекс кредитоспособности российских можно рассматривать в качестве индикатора, характеризующего возможности региона обслуживать государственные долговые обязательств. Значение индекса может изменяться в диапазоне от 0 (минимально возможное / худшее значение) до 100 (максимально возможное / лучшее значение). Индекс рассчитывается для регионов, у которых есть государственный долг. Соответственно на 1 января 2019 года индекс не рассчитывается для Сахалинской области и г. Севастополь, государственный долг которых равен нулю.

Методика расчета индекса кредитоспособности региона основывается на агрегировании показателей, которые позволяют оценить возможности субъекта РФ выполнять свои долговые обязательства. При расчете индекса учитывались показатели, характеризующие долговую нагрузку региона, его бюджет и экономику.

Для оценки долговой нагрузки анализировались следующие показатели: отношение государственного долга к объему собственных доходов, отношение прямого долга к объему собственных доходов, отношение коммерческого долга к объему собственных доходов, отношение общего долга субъекта РФ к объему собственных доходов консолидированного бюджета субъекта РФ, отношение общего долга субъекта РФ к объему ВРП субъекта РФ.

В группу "Бюджет" включены такие показатели как: Доля собственных доходов в суммарном объеме доходов, доля безвозмездных перечислений из федерального бюджета за вычетом поступлений налогов в федеральный бюджет в суммарных доходах, доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов субъектов РФ в суммарных доходах, отношение дефицита / профицита бюджета к собственным доходам, отношение собственных доходов к текущим расходам бюджета.

В группу "Экономика" включены следующие показатели: масштаб экономики, уровень диверсификации экономики, уровень износа основных фондов, инвестиции в основной капитал, доля прибыльных предприятий, отношение задолженности по налогам к суммарному объему налоговых платежей.