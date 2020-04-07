МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Зарплата должна быть сохранена как для работающих, так и для тех, кто не работает до 30 апреля, сообщили РИА Новости в Минтруде.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении в России недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Затем режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. Глава государства в обращении к гражданам пояснял, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России. В Москве и ряде регионов действует режим самоизоляции: покидать место жительства гражданам разрешено только в оговоренных случаях.

"Заработная плата должна быть сохранена в полном объеме и для тех, кто трудится в эти дни, и для тех, кто не работает. При этом если у сотрудника есть возможность работать удаленно, то в нерабочие дни он продолжает трудиться", — сообщили в Минтруде.

В министерстве также уточнили, что если работник уже был переведен на "удаленку", то отказаться от нее в связи с объявлением дополнительных нерабочих дней он не сможет.

"Отказ от удаленной работы возможен в том случае, если у работника нет условий для выполнения удаленной работы на дому и работодатель не может эти условия обеспечить", — уточнили в Минтруде.

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, поскольку эти дни не считаются выходными или праздниками.

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации с 4 апреля по 30 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы… Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере", — сообщили в Роструде.

Поясняется, что принцип оплаты труда не меняется. Так, в отношении работников, получающих оклад, оплата этих нерабочих дней осуществляется в обычном размере, месячная заработная плата сохраняется неизменной.

Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя.