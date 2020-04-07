МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Естественная убыль населения России в январе-феврале 2020 года оставила 80 тысяч человек, следует из данных Росстата.

Число умерших за первые два месяца текущего года составило 307,2 тысячи человек и снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,3% (в январе-феврале 2019 года число умерших составило 320,9 тысячи).

Рождаемость в России в январе-феврале также снизилась – на 4,9% в годовом выражении. За первые два месяца текущего года в России родилось 227,2 тысячи человек против 239 тысяч годом ранее.

Таким образом, естественная убыль населения в России в январе-феврале 2020 года составила 80 тысяч человек (годом ранее – 81,9 тысячи человек).