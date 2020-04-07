МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Власти Москвы ввели мораторий на проверки бизнеса в имущественно-земельной сфере до конца режима самоизоляции, сообщается в Telegram-канале экономического штаба Москвы.



"Плановые проверки в имущественно-земельной сфере отложили до конца режима самоизоляции. Всего в этом году запланировано 120 контрольных мероприятий, но до 1 мая Госинспекция по недвижимости не будет их проводить", — говорится в сообщении.



Отмечается, что внеплановые проверки в период самоизоляции могут проводиться только в исключительных случаях. "Чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью граждан. Например, это могут быть проверки самостроя или заброшенных зданий", — уточнили в штабе.



С 30 марта режим самоизоляции введен для москвичей всех возрастов. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если человек обязан на нее ходить, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке. Также выйти из дома можно для выгула домашних животных, но на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), и при необходимости вынести бытовые отходы.



Позже мэр Москвы продлил все действующие ограничения до 1 мая 2020 года. При этом режим спецпропусков для передвижений по городу власти не ввели.