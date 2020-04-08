МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Власти РФ в ближайшее время выделят регионам 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам из-за распространения коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы также предусмотрели дополнительные выплаты врачам, медсестрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Средства из федерального бюджета на эти цели – более 10 миллиардов рублей – выделены и в ближайшее время поступят регионам", — сказал Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России, кадры которого показали в эфире телеканала "Россия 24".

Президент предложил установить для медицинских работников, борющихся с коронавирусом, повышенные страховые гарантии, как у военнослужащих. "Будет правильным принять еще одно решение. А именно — установить для них (медиков на передовой — ред.) страховые гарантии за счет федерального бюджета. Так, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России", — сказал Путин.

Он призвал в полной мере задействовать возможности федеральных медицинских центров, собрать в кулак все ресурсы для борьбы с коронавирусом. "Необходимо в полной мере задействовать возможности наших ведущих федеральных медицинских центров. При этом хорошо понимаю их специфику, но сейчас важно собрать в кулак все наши ресурсы", — сказал Путин.

Действовать всем регионам в свете коронавируса по единому шаблону неэффективно, заявил Путин. "Предоставляя дополнительные полномочия главам регионов, исходил из того, что сейчас действовать по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно. У вас есть все возможности работать адресно и выверенно, учитывать ситуацию в каждом населенном пункте, на конкретных предприятиях в субъекте федерации в целом. Принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры, главная цель которых — защита жизни и здоровья людей", — сказал Путин.