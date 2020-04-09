МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Счетная палата не увидела прорывного влияния преференциальных режимов, в частности особых экономических зон, на экономику России, такой эффект можно будет ощутить только через длительное время, говорится в документе СП по итогам анализа практики применения преференциальных режимов.

"Преференциальные режимы не оказывают прорывного влияния на экономику, при этом сложно дать полноценную оценку их эффективности…. В ходе проведенного анализа мы в очередной раз убедились, что экономический эффект от функционирования преференциального режима возможно ощутить только по прошествии длительного времени", — цитирует ведомство аудитора Дмитрия Зайцева.

По экспертным расчетам СП, с 2014 года особые экономические зоны (ОЭЗ) израсходовали 157 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней. При этом опережающие результаты за это время показали лишь единицы. "Более половины (59%) рабочих мест из 22 тысяч новых рабочих мест в 26 ОЭЗ к началу 2019 года пришлось на четыре особые экономические зоны: "Алабуга", "Технополис", "Липецк" и "Дубна", — говорится в документе.

"За период с начала функционирования по состоянию на первое января 2019 года резиденты всех ОЭЗ осуществили инвестиции на общую сумму около 371 миллиарда рублей. Объем выручки составил 717 миллиардов рублей. Если к особым экономическим зонам "Алабуга", "Технополис", "Липецк" и "Дубна" прибавить ОЭЗ "Санкт-Петербург", то получится, что их объем выручки составит 82,9% от всего ее объема по зонам", — привел статистику Зайцев.

Аудитор заметил, что все пять успешных ОЭЗ являются зонами промышленно-производственного и высокотехнологичного типа. Туда приходят крупные компании, направляются значительные инвестиции и, как следствие, растет количество рабочих мест и налоговых платежей. С туристско-рекреационными зонами ситуация обстоит иначе. "Объем инвестиций в таких ОЭЗ низкий и составлял на январь 2019 года всего 0,6% от общего объема инвестиций, а их выручка составила 1,1 миллиарда рублей", — заключил аудитор.

По оценке СП, разработку законопроекта о преференциальных режимах, который должен определить единый механизм развития таких территорий необходимо ускорить. Причем в законопроекте важно прописать подходы к определению цели создания таких территорий и синхронизировать их с долгосрочными целями развития регионов.