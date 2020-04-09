МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, позволяющий считать договор с собственниками заключенным с момента назначения им временной управляющей компании, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса РФ", — говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, если собственники не могут определиться с выбором управляющей компании или конкурс по ее отбору был признан несостоявшимся, органы местного самоуправления сами назначают жителям такую организацию на срок до одного года.

Тогда жильцы должны самостоятельно заключить с ней договор. По разным причинам собственники могут этого не сделать, что приводит к проблемам с содержанием дома или обеспечением людей коммунальными услугами, поясняет кабмин.

"В соответствии с законопроектом договор с собственниками будет считаться заключенным сразу с момента назначения им временной управляющей компании. И жильцам дома будет направлено соответствующее уведомление. При этом за собственниками сохраняется право выбрать на общем собрании иную управляющую организацию", — говорится в сообщении. Как отмечает кабмин, такой подход позволит избежать правового вакуума и обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания.