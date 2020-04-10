ВАШИНГТОН, 9 апр /ПРАЙМ/. Объем активов на балансе ФРС США превысил 6 триллионов долларов, сообщил в четверг американский центробанк.

Общий баланс достиг 6,13 триллиона против 5,86 триллиона неделей ранее. В частности, стоимость облигаций минфина США на балансе ФРС выросла до 3,63 триллиона с 3,34 триллиона.

ФРС прилагает усилия для поддержки американской экономики в условиях коронавируса и заявляет, что не остановится не перед какими необходимыми мерами. В частности, программы кредитования ФРС, как ожидается, превысят 4 триллиона долларов. Кроме того, американский центробанк вливает деньги в экономику путем выкупа ценных бумаг с рынка.