МОСКВА, 10 апр — Dow Jones. В последние два месяца участников финансовых рынков мучают два разных, но связанных между собой вопроса: как долго будут действовать карантинные меры борьбы с Covid-19 и насколько сложно будет проходить восстановление экономики? Инвесторы утешаются недавно появившимися ответами на первый вопрос, но им не стоит забывать, что на второй никаких ответов пока нет.

Американский S&P 500 на этой укороченной неделе вырос на 12% – это его лучшая недельная динамика с 1974 года. Оптимизм среди инвесторов вызвали новости о том, что власти Европы начнут сворачивать меры обеспечения карантина на фоне замедления распространения коронавируса, а также заявление ФРС о выдаче дополнительных кредитов еще на 2,3 трлн долларов.

Однако последствия этого периода карантинных мер по-прежнему просматриваются очень плохо.

С момента начала 20 февраля распродаж, связанных с коронавирусом, динамику фондовых рынков можно поделить на четыре фазы. В ходе первой происходили крайне агрессивные продажи, которые длились до достижения минимума по индексу S&P 500 на сессии 23 марта. Как и ожидалось, на этом этапе опережающую динамику продемонстрировали защитные акции, то есть бумаги коммунальных и медицинских компаний, а также сектора базовых потребительских товаров, прибыль которых меньше зависит от роста экономики.

Вторая фаза – восстановление на последующей неделе, включая сильнейший дневной рост индексов с 1933 года. Что примечательно, защитные секторы по-прежнему входили в число лидеров, а акции туристических и досуговых компаний (например, авиакомпаний и операторов отелей), так по-настоящему и не восстановились. Это говорит о том, что тот отскок был призван восстановить баланс на рынке: доля акций в портфелях многих фондов упала так сильно, что многие были вынуждены купить бумаги, просто чтобы выполнить обязательства в рамках своей стратегии. Впоследствии, в ходе третьей фазы, фондовые рынки вновь снизились.

Ралли на этой неделе имеет фундаментальные отличия, и оно более оптимистично. Защитные акции теперь отстают от "более циклических" секторов, даже без учета нефтегазового сектора, который получил поддержку от восстановления цен на нефть. Кроме того, американский сектор путешествий и досуга обогнал индекс S&P 500.

Инвесторы, похоже, сбросили с плеч очень тяжелый груз. Они сильно беспокоились о сроках карантинных мер. Выравнивание кривой инфекции Covid-19 также давно считалось одной из ключевых поворотных точек.

Одна из причин для беспокойства: еще слишком рано ожидать полного снятия карантинных мер, особенно в США. Еще одна причина: более долгосрочные экономические последствия предсказать крайне трудно. Согласно данным FactSet, прогнозы экономистов по ВВП США на этот год разнятся от умеренного повышения до головокружительного 15%-ного спада. Аналитики понятия не имеют, что будет с экономикой во 2-м квартале и 2-м полугодии.

Разовый, краткосрочный удар по экономике в результате карантина точно будет самым сильным со Второй мировой войны. Но что будет потом? Вполне вероятно, что миллионы сокращенных сотрудников смогут быстро вернуться к бывшим работодателям. В противном случае, всего несколько недель безработицы и банкротств могут привести к затяжному периоду сниженного доверия и расходов потребителей. Вторая волна инфекции также является вполне правдоподобным сценарием.

Индекс S&P 500 со своего пика до минимума в период распродаж из-за Covid-19 упал на 34%. Это намного меньше предыдущих существенных спадов во время мирового финансового кризиса и пузыря доткомов, когда S&P 500 снизился на 57% и 49% соответственно. В прошлом фондовые индексы обычно тестировали свои минимумы на территории медвежьих рынков как минимум по разу. S&P 500 сейчас находится лишь на 17% ниже февральского рекордного максимума, а технологический Nasdaq Composite с того момента потерял всего 8%.

Отличительная черта фондовых рынков состоит в том, что они ориентированы на будущее. Однако последнее ралли, по всей видимости, полностью опиралось на настоящее, так как о будущем сказать пока нечего.

— Автор Jon Sindreu, jon.sindreu@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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