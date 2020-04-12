БАКУ, 12 апр /ПРАЙМ/. Квота на добычу нефти для Мексики на май-июнь установлена в рамках ОПЕК+ на уровне 100 тысяч баррелей в сутки вместо 400 тысяч, США сократят свою нефтедобычу еще на 300 тысяч баррелей в сутки, чтобы компенсировать обязательства Мексики, сообщила РИА Новости глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

Новое заседание ОПЕК+ по вопросу окончательного согласования сделки о сокращении добычи нефти состоялось в воскресенье.

"Десятое совещание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, в формате видеоконференции утвердило "Декларацию о сотрудничестве" в целях сокращения суточной добычи нефти. Совещание рассмотрело и приняло предложение стран ОПЕК+ сократить суточную добычу нефти в Мексике на 100 тысяч баррелей. Согласно поправкам к "Декларации о сотрудничестве", квоты на добычу в Мексике были установлены на уровне 100 тысяч баррелей в мае-июне вместо 400 тысяч баррелей. Было решено, что США сократят свое производство еще на 300 тысяч баррелей, чтобы компенсировать приверженность остальной части Мексики. Таким образом, была единодушно достигнута договоренность о реализации решения о снижении суточной добычи нефти на ОПЕК+ с 1 мая до 9,7 миллиона??баррелей", — сообщила Алиева.