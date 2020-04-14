МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в марте незначительно повысилась, до 3,98% с 3,96% в феврале, сообщает Банк России.

"Небольшой рост оценок трендовой инфляции в марте указывает на некоторое усиление инфляционного давления на потребительском рынке. Динамика оценок модифицированных показателей базовой инфляции также свидетельствует о повышении уровня инфляционного давления", — отмечает регулятор.

Оценка трендовой инфляции, рассчитанной на коротком трехлетнем временном интервале, тоже выросла. В марте она составила 3,29%, увеличившись на 0,14 п.п. по сравнению с февралем.