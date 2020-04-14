МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Представители объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров призвали российские власти вернуться к идее проекта продовольственной помощи малообеспеченным россиянам на фоне коронавируса, соответствующее обращение имеется в распоряжении РИА Новости.

Заявление подписали, в частности, председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков, гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков и другие представители объединений.

"Призываем высшие органы государственной власти России… незамедлительно приступить к реализации "замороженного" проекта Минпромторга России по предоставлению низкодоходным группам населения кредитных обязательств федерального бюджета, погашаемых их получателями при покупке таких товаров отечественного производства, расширив этот проект на граждан, потерявших доход в связи с ограничениями, обусловленными пандемией коронавируса", — говорится в обращении.

В заявлении отмечается, что, если к нуждающимся будут отнесены 10 миллионов граждан, а размер поддержки составит в среднем 10 тысяч рублей в месяц, с мая до конца текущего года на это потребуется 800 миллиардов рублей. Такая мера не только поддержит граждан и их семьи, но и увеличит платежеспособный спрос на продукцию российских производителей, что поможет сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса.

"Считаем важным также срочно обеспечить закрытые сейчас столовые, кафе и рестораны государственными и муниципальными заказами на организацию дотируемого и бесплатного питания горячей пищей остро нуждающихся в этом людей, разумеется, с соблюдением всех карантинных требований", — добавляется в обращении.

При этом авторы уверены, что поддержку граждан и сохранение предприятий не получится осуществить путем государственного регулирования рыночных цен на товары первой необходимости. "Результатом административного ограничения цен, как показывает российский и мировой опыт, становятся дефициты и мгновенное появление теневого рынка, давно забытого или вообще неизвестного большинству российских потребителей исключительно благодаря свободному развитию рыночных отношений", — говорится в документе.