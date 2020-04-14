МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Центр занятости населения предлагает более 40 тысяч вакансий для москвичей, уже более тысячи человек в период эпидемии коронавируса нашли работу, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Рынок труда Москвы самый масштабный и диверсифицированный в России. И даже сейчас, когда ситуация на рынке труда Москвы сильно изменилась из-за эпидемии в городе, отдельные сферы и компании продолжают нанимать специалистов. Мы понимаем, что многие предприятия вынуждены сокращать персонал, и люди могут оказаться в непростом финансовом положении. Поэтому наши центры занятости "Моя карьера" сейчас активно работают с крупнейшими работодателями и помогают в поиске работы всем желающим. Только за последние две недели на сайте центра появилось 44 тысячи новых вакансии, и уже более 1 тысячи людей нашли работу в период эпидемии", — отметила вице-мэр.

По её словам, на рынке труда активный спрос на таких специалистов, как логисты всех уровней, курьеры, операторы контакт-центров, менеджеры по онлайн-продажам, востребованы водители грузовиков, комплектовщики. Есть вакансии в IT-сфере: от специалистов, которые смогут быстро сделать сайты и сервисы по доставке, до продвинутых профессионалов по базам данных, оптимизации онлайн-бизнес-процессов, аналитики big data и разработчики искусственного интеллекта.

"Так, курьеров сейчас ищут компании Яндекс.Еда и DeliveryClub — средняя заработная плата 50-60 тысяч рублей, продавцов-кассиров – ритейл-сети METRO, "Перекресток", "Пятерочка", "Магнит" — заработная плата от 25 до 55 тысяч рублей, кладовщиков/комплектовщиков ищет "Яндекс.Лавка" и "Лента" — средняя заработная плата 30-40 тысяч рублей. С переходом на дистанционную работу возрастает спрос на IT-специалистов, которые смогут поддерживать жизнеспособность IT-инфраструктуры компаний. На данный момент телекоммуникационная компании ZTE находится в поиске разработчика программного обеспечения — зарплата от 120 тысяч рублей", — уточнила заммэра.