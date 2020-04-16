МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 3 по 10 апреля увеличились на 0,1% и составили 564,9 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.

"Объем международных резервов по состоянию на 10 апреля составил 564,9 млрд долларов. Незначительное увеличение за неделю — на 0,5 млрд долларов, или на 0,1%, сложилось в результате совокупного воздействия разнонаправленных факторов, преобладающими из которых были положительная переоценка и продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.