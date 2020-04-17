Трамп представил план поэтапного снятия карантина в США
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг, 16 апреля, представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за пандемии коронавируса.
"Моя администрация публикует новые рекомендации на федеральном уровне, которые позволят губернаторам предпринять поэтапные и избирательные меры по открытию их штатов", — заявил Трамп на пресс-конференции.
Некоторые штаты США смогут приступить к отмене ограничений, введенных из-за коронавируса, уже с пятницы, заявил президент Дональд Трамп на пресс-конференции.
"Если вы говорите о тех штатах, которые в хорошем состоянии (благоприятная ситуация по COVID-19), да они смогут приступить сразу же завтра", — ответил Трамп на вопрос журналистов, когда штаты, в которых ситуация с распространением коронавируса находится под контролем, смогут приступить к снятию ограничений.
При этом президент отметил, что власти штатов смогут самостоятельно определять, когда снимать карантин из-за коронавируса.
По его словам, план состоит из трех этапов. "Наша стратегия позволит и дальше защищать пожилых граждан, уязвимые группы населения, одновременно позволяя военным и другим невероятно талантливым группам (населения) заниматься своим делом, которым никто лучше них не занимается", — сказал президент.
Он добавил, что в плане предусмотрены конкретные условия в плане заболеваемости, тестирования и режима работы больниц, которые должны быть соблюдены перед началом реализации плана. Кроме того, сохраняются санитарно-гигиенические требования, которые введены для предотвращения распространения инфекции.
Также Трамп заявил, что подготовленный план учитывает возможную новую волну коронавируса осенью, о чем предупреждают некоторые ученые. "Если вирус вернется осенью, что, как полагают некоторые ученые, может быть, эти рекомендации гарантируют, что мы будем готовы на это быстро среагировать", — сказал он.
В свою очередь координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс сообщила подробности плана. Так, согласно рекомендациям администрации, переходить к снятию ограничений в три этапа штаты и муниципалитеты смогут после того, как в течение 14 дней будет зафиксировано снижение числа подтвержденных случаев заболевания или положительных тестов, а также если в течение этого периода снижается число людей с симптомами гриппа или COVID-19. При этом больницы в этом регионе должны к этому времени работать в обычном режиме. Также должна реализовываться "мощная программа тестирования для работников системы здравоохранения, включая тестирование на антитела".
На первом этапе все "уязвимые группы населения" по-прежнему должны будут "оставаться в укрытии", то есть дома. Школы и дома престарелых будут закрыты. Остальные люди могут выходить на улицу при соблюдении "социальной дистанции" в 180 см. Также не рекомендуется проводить собрания с участием более 10 человек, если такую дистанцию нельзя соблюдать. Тренажерные залы могут быть открыты при соблюдении этих условий, а бары – нет. Массовые мероприятия (в театрах, церквях и т.д.) возможны только с соблюдением жестких правил "социального дистанцирования".
На втором этапе разрешаются собрания с участием 50 человек, разрешены любые поездки. Школы и детские сады можно будет открыть, бары – в ограниченном режиме при соблюдении "социальной дистанции".
На третьем этапе уязвимые группы населения могут "выйти из укрытия", но при соблюдении личных мер предосторожности, дома престарелых можно открыть для посетителей. Все организации могут возобновить работу в обычном режиме, как и бары. Вместе с этим сохраняется рекомендация избегать массовых скоплений.
США в настоящее время являются мировым лидером по числу случаев заболевания COVID-19 и числу умерших от него. Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также других данных, сообщил днем в четверг, что число подтвержденных случаев заражения составило почти 654 тысячи человек, умерли около 31 тысячи человек.
https://1prime.ru/state_regulation/20200417/831279895.html