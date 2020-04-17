МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг, 16 апреля, представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за пандемии коронавируса.

"Моя администрация публикует новые рекомендации на федеральном уровне, которые позволят губернаторам предпринять поэтапные и избирательные меры по открытию их штатов", — заявил Трамп на пресс-конференции.

Некоторые штаты США смогут приступить к отмене ограничений, введенных из-за коронавируса, уже с пятницы, заявил президент Дональд Трамп на пресс-конференции.

"Если вы говорите о тех штатах, которые в хорошем состоянии (благоприятная ситуация по COVID-19), да они смогут приступить сразу же завтра", — ответил Трамп на вопрос журналистов, когда штаты, в которых ситуация с распространением коронавируса находится под контролем, смогут приступить к снятию ограничений.

При этом президент отметил, что власти штатов смогут самостоятельно определять, когда снимать карантин из-за коронавируса.

По его словам, план состоит из трех этапов. "Наша стратегия позволит и дальше защищать пожилых граждан, уязвимые группы населения, одновременно позволяя военным и другим невероятно талантливым группам (населения) заниматься своим делом, которым никто лучше них не занимается", — сказал президент.

Он добавил, что в плане предусмотрены конкретные условия в плане заболеваемости, тестирования и режима работы больниц, которые должны быть соблюдены перед началом реализации плана. Кроме того, сохраняются санитарно-гигиенические требования, которые введены для предотвращения распространения инфекции.

Также Трамп заявил, что подготовленный план учитывает возможную новую волну коронавируса осенью, о чем предупреждают некоторые ученые. "Если вирус вернется осенью, что, как полагают некоторые ученые, может быть, эти рекомендации гарантируют, что мы будем готовы на это быстро среагировать", — сказал он.

В свою очередь координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс сообщила подробности плана. Так, согласно рекомендациям администрации, переходить к снятию ограничений в три этапа штаты и муниципалитеты смогут после того, как в течение 14 дней будет зафиксировано снижение числа подтвержденных случаев заболевания или положительных тестов, а также если в течение этого периода снижается число людей с симптомами гриппа или COVID-19. При этом больницы в этом регионе должны к этому времени работать в обычном режиме. Также должна реализовываться "мощная программа тестирования для работников системы здравоохранения, включая тестирование на антитела".

На первом этапе все "уязвимые группы населения" по-прежнему должны будут "оставаться в укрытии", то есть дома. Школы и дома престарелых будут закрыты. Остальные люди могут выходить на улицу при соблюдении "социальной дистанции" в 180 см. Также не рекомендуется проводить собрания с участием более 10 человек, если такую дистанцию нельзя соблюдать. Тренажерные залы могут быть открыты при соблюдении этих условий, а бары – нет. Массовые мероприятия (в театрах, церквях и т.д.) возможны только с соблюдением жестких правил "социального дистанцирования".

На втором этапе разрешаются собрания с участием 50 человек, разрешены любые поездки. Школы и детские сады можно будет открыть, бары – в ограниченном режиме при соблюдении "социальной дистанции". Монетный двор США приостанавливает чеканку монет из драгметаллов из-за коронавируса

На третьем этапе уязвимые группы населения могут "выйти из укрытия", но при соблюдении личных мер предосторожности, дома престарелых можно открыть для посетителей. Все организации могут возобновить работу в обычном режиме, как и бары. Вместе с этим сохраняется рекомендация избегать массовых скоплений.

США в настоящее время являются мировым лидером по числу случаев заболевания COVID-19 и числу умерших от него. Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также других данных, сообщил днем в четверг, что число подтвержденных случаев заражения составило почти 654 тысячи человек, умерли около 31 тысячи человек.