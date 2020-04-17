МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который смягчает требования к госзакупкам в 2020 году в связи с новой коронавирусной инфекцией и исключает информацию о военных закупках из системы госзакупок.

Проект закона первоначально касался лишь военных закупок, но в пятницу был возращен во второе чтение и после одобрения новых поправок, внесенных в связи с COVID-19, был принят повторно во втором, а затем и в третьем чтении. Эти поправки увеличивают с 300 до 600 тысяч рублей максимальную сумму закупки товара (работы, услуги) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а годовой объем таких закупок в процентном отношении — с 5% до 10%.

Одновременно минимальный размер обеспечения контракта снижается с 5% до 0,5% начальной (максимальной) цены контракта, что позволит установить такой размер в диапазоне от 0,5% до 30%. Исключается и необходимость обязательного обеспечения участниками гарантийных обязательств, если они уже установлены в описании объекта закупки. Но заказчик сможет при необходимости установить требование обеспечения таких гарантийных обязательств

Поправки допускают превышение размера аванса над размером обеспечения по контракту при условии его казначейского сопровождения. Размер обеспечения контракта при этом уменьшается и исчисляется от начальной (максимальной) цены контракта, уменьшенной на размер такого аванса. Кроме того, устанавливается возможность для госкорпораций, госкомпаний, субъектов естественных монополий и некоторых других видов юрлиц осуществлять закупки в 2020 году в нерабочие дни, установленные президентом РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Для таких организаций закон также предусматривает проведение закрытых конкурентных закупок в рамках выполнения гособоронзаказа в целях обеспечения обороны и безопасности РФ в части заказов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, а также на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. При этом вводится запрет на размещение в единой информационной системе в сфере госзакупок сведений о таких закупках.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, которые начнут действовать с 1 июля 2020 года или с 1 января 2021 года.