МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц компенсационные выплаты медикам за работу с больными коронавирусом.

Документ освобождает от НДФЛ денежные выплаты стимулирующего характера из федерального бюджета за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медпомощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения такой инфекцией.

Закон, содержащий также и нормы о налоговых стимулах для компаний, покупающих средства защиты от COVID-19, должен вступить в силу со дня его официального опубликования и распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, то есть иметь обратную силу.

О необходимости освобождения выплат медикам за работу с больными коронавирусом 15 апреля заявил президент России Владимир Путин. По его словам, "нужно, чтобы люди получили их, что называется на руки, "чистыми".

Глава государства поручил правительству внести изменения в нормативные правовые акты, обеспечивающие выделение из федерального бюджета средств на осуществление в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года доплат к зарплате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным COVID-2019.

Для врачей, непосредственно работающих в больницах с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, среднего медперсонала — 50 тысяч, младшего медперсонала — 25 тысяч. Для врачей скорой помощи в этом случае доплата составит 50 тысяч рублей в месяц, а для среднего и младшего медперсонала — 25 тысяч.