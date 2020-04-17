НОВЫЕ МЕРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Президент Владимир Путин на этой неделе заявил о новых мерах поддержки для бизнеса в период пандемии коронавируса. Он, в частности, предложил оказать прямую безвозмездную финансовую помощь государства малому и среднему бизнесу, пострадавшему в связи с пандемией коронавируса. Как пояснил президент, размер субсидии будет оцениваться в зависимости от количества сотрудников в компании – из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Финансовая поддержка от государства на зарплату сотрудников малого и среднего бизнеса за апрель поступит с 18 мая, а направлять заявку можно уже с 1 мая. Единственное обязательное условие и требование к компании для ее получения — максимальное сохранение занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля.

Путин также заявил, что не менее 75% объема зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка. Это позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит повысить доступность кредитных ресурсов. Он поручил кабмину доработать список системообразующих предприятий, они должны быть важными для экономики РФ. Президент поручил включить непродовольственную розницу в число пострадавших из-за коронавируса отраслей. Наравне с предприятиями туриндустрии и общепита, они переживают сейчас серьезные трудности, пояснил глава государства. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду также утвердил третий пакет мер поддержки столичного бизнеса в связи с коронавирусом. В частности, московским объектам торговли, питания, бытовых услуг и гостиницам компенсируют 50% платежей по налогу на имущество и земельных платежей за второй квартал.

ИПОТЕКА ПОД 6,5%

Президент обещал провести серию совещаний, посвященных поддержке отдельных отраслей. Одно из них уже прошло в четверг и коснулось строительной отрасли. На нем Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках. Предполагается, что оформить такой тип кредита можно будет до 1 ноября 2020 года, а ставка сохранится на весь срок. С помощью программы можно будет приобрести жилье стоимостью до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов в Москве и Петербурге. Власти надеются, что мера позволит привлечь в строительство до 350 млрд рублей. Девелоперы уже оценили эту меру позитивно – по их мнению, спецпрограмма позволит восстановить упавший спрос на рынке жилья. В корпорации "Дом.РФ" считают, что она дополнительно создаст спрос на 15 млн кв метров жилья.

Всего на субсидирование ставки по кредитам застройщиков предлагается направить 12 миллиардов рублей, что позволит помочь всем компаниям в цепочке строительного цикла: генподрядчикам, подрядчикам, техническим заказчикам, поставщикам материалов и т.д. При этом, как ранее заявлял президент России, на субсидирование ставок смогут рассчитывать строительные компании, которые не будут увольнять своих сотрудников и завершат строительство по запланированным на 2020-2021 годы проектам. Кроме того, корпорации "Дом.РФ" предложено предоставить госгарантии Минфина в размере 50 млрд рублей для привлечения кредитов в банках для покупки квартир у застройщиков. Путин также предложил перераспределить часть средств нацпроекта "расселение аварийного жилья", чтобы дополнительно загрузить заказами строительную и смежные отрасли и поддержать занятость.

НЕФТЬ ПОКА НЕ НА ВЗЛЕТЕ

В минувшие выходные участники ОПЕК+ договорились о новой сделке, главная нагрузка по исполнению которой ляжет на Россию и Саудовскую Аравию. Оба нефтеэкспортера должны сократить добычу на максимальном уровне – максимум на 23% от уровня 11 млн баррелей в сутки. Обе страны декларируют, что твердо привержены выполнению новой сделки ОПЕК+ и при необходимости готовы к принятию дальнейших мер вместе с альянсом и другими странами для стабилизации рынка. Однако существенного роста цен на нефть за объявлением о сделке не последовало – баррель нефти Brent вначале немного поднялся над отметкой 30 долларов за баррель, затем опустился ниже. К концу недели он стоил чуть более 28 долларов за баррель. Баррель нефти WTI и Urals стоилb менее 20 долларов. Мировые фондовые рынки на страхах дальнейшего падения нефти и экономики из-за коронавируса также не демонстрировали стабильности.

Многие эксперты выступили с заявлениями о том, что значительное сокращение добычи со стороны России может обернуться для нее существенным уроном, поскольку ряд месторождений придется полностью или частично законсервировать, а это грозит расходами на их восстановление впоследствии. Не исключено, что потом России будет сложно вернуть позиции на глобальном рынке нефти. В Кремле в этой связи заявили, что эффект от сделки непременно наступит — она вступила в силу, финализирована, но технологически на ее реализацию еще потребуется время. Ситуацию с низкими ценами на нефть и после сделки ОПЕК+ власти РФ считают поводом для тщательного мониторинга. Эксперты отмечают, что сделка должна оказать эффект не прямо сейчас, когда влияние коронавируса на спрос велико, а мировые хранилища переполнены, а в будущем, когда рынок начнет восстанавливаться.

ВНЕШНИЙ ДОЛГ И ГОСОБЛИГАЦИИ

Внешний долг России за первый квартал текущего года сократился на 40,8 млрд долларов, или на 8,3%, и составил 450 млрд долларов. Об этом на текущей неделе сообщил Банк России. По данным регулятора, ключевую роль в динамике показателя сыграла отрицательная переоценка, обусловленная ослаблением рубля. Наиболее заметно влияние этого фактора сказалось на сокращении накопленной величины задолженности по долговым ценным бумагам правительства РФ и внешним обязательствам прочих секторов. Эксперты, в свою очередь, считают, что погашение внешнего госдолга имело явно авральный характер по принципу — лишь бы только не использовать эти деньги внутри России, так как по убежденности наших экономических властей, подобные финансовые вливания в российскую экономику могут лишь вызвать рост инфляции, что снижает инвестиционную привлекательность и экономическую стабильность.

При этом Россия увеличила вложения в гособлигации США. По данным американского минфина, Россия в феврале 2020 года увеличила инвестиции в государственные ценные бумаги США на 19% — до 12,58 млрд долларов. Из общей суммы 8,277 млрд долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 4,309 млрд — на долгосрочные. Таким образом, Россия продолжила наращивать вложения в госдолг США после сокращения в декабре 2019 года. При этом эксперты отмечают, что текущие позиции России, отраженные казначейством в своем отчете, близки к минимальным за последние 12 лет. Совсем отказаться от UST не получается – инвесторы покупают их в качестве защитного актива.

ВОЗ ЛИШИЛСЬ ГЛАВНОГО СПОНСОРА

Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до сведения мировой общественности. Американский взнос в ВОЗ является самым большим. Пока она оценивает возможные потери и просит другие страны увеличить помощь. После заявления Трампа ВОЗ опубликовала обновленную стратегию борьбы с COVID 19. Документ, в частности, содержит рекомендации государствам по наиболее эффективным с точки зрения ВОЗ мерам по сдерживанию распространения COVID-19, выявлению заболевших, отслеживанию их контактов, а также международному взаимодействию и обмену информацией по исследованиям вируса.

Политики и чиновники большинства стран, а также эксперты негативно отозвались о решении Трампа. По их мнению, оно было продиктовано желанием снять с себя ответственность за ситуацию в США, которые лидируют по числу зараженных. Отказ в финансировании вынудит организацию самостоятельно зарабатывать деньги, что негативно для нее в сегодняшней ситуации, когда следует максимально сосредоточиться на борьбе с коронавирусом. Также это плохо скажется на борьбе с другими заболеваниями, которыми занимается ВОЗ, например, с полиомиелитом, считают эксперты.

FORBES СНОВА ПОДСЧИТАЛ ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ

Журнал Forbes в четверг представил 17-й по счету рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Лидером списка богатейших россиян в 2020 году стал президент холдинга "Интеррос" и ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин. Он обошел прошлогоднего лидера — главу "Новатэка" и совладельца "Сибура" Леонида Михельсона и вернул себе статус богатейшего россиянина. В 2015 году Потанин уже был лидером среди российских миллиардеров рейтинга с оценкой состояния в 15,4 миллиарда долларов. Его состояние на текущий момент Forbes оценил в 19,7 млрд долларов. Как отмечает издание, своим благосостоянием Потанин обязан росту котировок "Норникеля".

На втором месте основной владелец и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (оценка состояния — 18,1 млрд долларов). Вышеупомянутый Михельсон на третьем месте с состоянием 17,1 млрд долларов. В рейтинге Forbes в этом году дебютировали пятеро российских предпринимателей — основатели студии Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы, сооснователь финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский, создатель сети магазинов "Красное & Белое" Сергей Студенников и президент группы "Аллтек" Дмитрий Босов. В целом совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов РФ за год сократилось на 40 млрд долларов, составив 456 млрд долларов. Такая динамика — во многом следствие турбулентности на финансовых рынках в начале года из-за падения цен на нефть и эпидемии коронавируса, считает Forbes.