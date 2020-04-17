НОВЫЕ МЕРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Президент Владимир Путин на этой неделе заявил о новых мерах поддержки для бизнеса в период пандемии коронавируса. Он, в частности, предложил оказать прямую безвозмездную финансовую помощь государства малому и среднему бизнесу, пострадавшему в связи с пандемией коронавируса. Как пояснил президент, размер субсидии будет оцениваться в зависимости от количества сотрудников в компании – из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Финансовая поддержка от государства на зарплату сотрудников малого и среднего бизнеса за апрель поступит с 18 мая, а направлять заявку можно уже с 1 мая. Единственное обязательное условие и требование к компании для ее получения — максимальное сохранение занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля.

Путин также заявил, что не менее 75% объема зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка. Это позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит повысить доступность кредитных ресурсов. Он поручил кабмину доработать список системообразующих предприятий, они должны быть важными для экономики РФ. Президент поручил включить непродовольственную розницу в число пострадавших из-за коронавируса отраслей. Наравне с предприятиями туриндустрии и общепита, они переживают сейчас серьезные трудности, пояснил глава государства. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду также утвердил третий пакет мер поддержки столичного бизнеса в связи с коронавирусом. В частности, московским объектам торговли, питания, бытовых услуг и гостиницам компенсируют 50% платежей по налогу на имущество и земельных платежей за второй квартал.

ИПОТЕКА ПОД 6,5%

Президент обещал провести серию совещаний, посвященных поддержке отдельных отраслей. Одно из них уже прошло в четверг и коснулось строительной отрасли. На нем Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках. Предполагается, что оформить такой тип кредита можно будет до 1 ноября 2020 года, а ставка сохранится на весь срок. С помощью программы можно будет приобрести жилье стоимостью до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов в Москве и Петербурге. Власти надеются, что мера позволит привлечь в строительство до 350 млрд рублей. Девелоперы уже оценили эту меру позитивно – по их мнению, спецпрограмма позволит восстановить упавший спрос на рынке жилья. В корпорации "Дом.РФ" считают, что она дополнительно создаст спрос на 15 млн кв метров жилья.

Президент РФ В. Путин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли

Путин сообщил о поддержке строительной отрасли новыми кредитами и субсидиями

Всего на субсидирование ставки по кредитам застройщиков предлагается направить 12 миллиардов рублей, что позволит помочь всем компаниям в цепочке строительного цикла: генподрядчикам, подрядчикам, техническим заказчикам, поставщикам материалов и т.д. При этом, как ранее заявлял президент России, на субсидирование ставок смогут рассчитывать строительные компании, которые не будут увольнять своих сотрудников и завершат строительство по запланированным на 2020-2021 годы проектам. Кроме того, корпорации "Дом.РФ" предложено предоставить госгарантии Минфина в размере 50 млрд рублей для привлечения кредитов в банках для покупки квартир у застройщиков. Путин также  предложил перераспределить часть средств нацпроекта "расселение аварийного жилья", чтобы дополнительно загрузить заказами строительную и смежные отрасли и поддержать занятость.

НЕФТЬ ПОКА НЕ НА ВЗЛЕТЕ

В минувшие выходные участники ОПЕК+ договорились о новой сделке, главная нагрузка по исполнению которой ляжет на Россию и Саудовскую Аравию. Оба нефтеэкспортера должны сократить добычу на максимальном уровне – максимум на 23% от уровня 11 млн баррелей в сутки. Обе страны декларируют, что твердо привержены выполнению новой сделки ОПЕК+ и при необходимости готовы к принятию дальнейших мер вместе с альянсом и другими странами для стабилизации рынка. Однако существенного роста цен на нефть за объявлением о сделке не последовало – баррель нефти Brent вначале немного поднялся над отметкой 30 долларов за баррель, затем опустился ниже. К концу недели он стоил чуть более 28 долларов за баррель. Баррель нефти WTI и Urals стоилb менее 20 долларов. Мировые фондовые рынки на страхах дальнейшего падения нефти и экономики из-за коронавируса также не демонстрировали стабильности.

Многие эксперты выступили с заявлениями о том, что значительное сокращение добычи со стороны России может обернуться для нее существенным уроном, поскольку ряд месторождений придется  полностью или частично законсервировать, а это грозит расходами на их восстановление впоследствии. Не исключено, что потом России будет сложно вернуть позиции на глобальном рынке нефти. В Кремле в этой связи заявили, что эффект от сделки непременно наступит —  она вступила в силу, финализирована, но технологически на ее реализацию еще потребуется время. Ситуацию с низкими ценами на нефть и после сделки ОПЕК+ власти РФ считают поводом для тщательного мониторинга. Эксперты отмечают, что сделка должна оказать эффект не прямо сейчас, когда влияние коронавируса на спрос велико, а мировые хранилища переполнены, а в будущем, когда рынок начнет восстанавливаться.

ВНЕШНИЙ ДОЛГ И ГОСОБЛИГАЦИИ

Празднование Дня Государственного флага РФ в Краснодаре

Россия резко сократила внешний долг

Внешний долг России за первый квартал текущего года сократился на 40,8 млрд долларов, или на 8,3%, и составил 450 млрд долларов. Об этом на текущей неделе сообщил Банк России. По данным регулятора, ключевую роль в динамике показателя сыграла отрицательная переоценка, обусловленная ослаблением рубля. Наиболее заметно влияние этого фактора сказалось на сокращении накопленной величины задолженности по долговым ценным бумагам правительства РФ и внешним обязательствам прочих секторов. Эксперты, в свою очередь, считают, что погашение внешнего госдолга имело явно авральный характер по принципу — лишь бы только не использовать эти деньги внутри России, так как по убежденности наших экономических властей, подобные финансовые вливания в российскую экономику могут лишь вызвать рост инфляции, что снижает инвестиционную привлекательность и экономическую стабильность.

При этом Россия увеличила вложения в гособлигации США. По данным американского минфина, Россия в феврале 2020 года увеличила инвестиции в государственные ценные бумаги США на 19% — до 12,58 млрд долларов. Из общей суммы 8,277 млрд долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 4,309 млрд — на долгосрочные.  Таким образом, Россия продолжила наращивать вложения в госдолг США после сокращения в декабре 2019 года. При этом эксперты отмечают, что текущие позиции России, отраженные казначейством в своем отчете, близки к минимальным за последние 12 лет.  Совсем отказаться от UST не получается – инвесторы покупают их в качестве защитного актива.

ВОЗ ЛИШИЛСЬ ГЛАВНОГО СПОНСОРА

Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до сведения мировой общественности. Американский взнос в ВОЗ является самым большим. Пока она оценивает возможные потери и просит другие страны увеличить помощь. После заявления Трампа ВОЗ опубликовала обновленную стратегию борьбы с COVID 19. Документ, в частности, содержит рекомендации государствам по наиболее эффективным с точки зрения ВОЗ мерам по сдерживанию распространения COVID-19, выявлению заболевших, отслеживанию их контактов, а также международному взаимодействию и обмену информацией по исследованиям вируса.

Политики и чиновники большинства стран, а также эксперты негативно отозвались о решении Трампа. По их мнению, оно было продиктовано желанием снять с себя ответственность за ситуацию в США, которые лидируют по числу зараженных. Отказ в финансировании вынудит организацию самостоятельно зарабатывать деньги, что негативно для нее в сегодняшней ситуации, когда следует максимально сосредоточиться на борьбе с коронавирусом. Также это плохо скажется на борьбе с другими заболеваниями, которыми занимается ВОЗ, например, с полиомиелитом, считают эксперты.

Доллары

Зачем Россия наращивает вложения в госдолг США

FORBES СНОВА ПОДСЧИТАЛ ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ

Журнал Forbes в четверг представил 17-й по счету рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Лидером списка богатейших россиян в 2020 году стал президент холдинга "Интеррос" и ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин. Он обошел прошлогоднего лидера — главу "Новатэка" и совладельца "Сибура" Леонида Михельсона и вернул себе статус богатейшего россиянина. В 2015 году Потанин уже был лидером среди российских миллиардеров рейтинга с оценкой состояния в 15,4 миллиарда долларов. Его состояние на текущий момент Forbes оценил в 19,7 млрд долларов. Как отмечает издание, своим благосостоянием Потанин обязан росту котировок "Норникеля".

На втором месте основной владелец и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (оценка состояния — 18,1 млрд долларов). Вышеупомянутый Михельсон на третьем месте с состоянием 17,1 млрд долларов. В рейтинге Forbes в этом году дебютировали пятеро российских предпринимателей — основатели студии Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы, сооснователь финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский, создатель сети магазинов "Красное & Белое" Сергей Студенников и президент группы "Аллтек" Дмитрий Босов.  В целом совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов РФ за год сократилось на 40 млрд долларов, составив 456 млрд долларов. Такая динамика — во многом следствие турбулентности на финансовых рынках в начале года из-за падения цен на нефть и эпидемии коронавируса, считает Forbes.