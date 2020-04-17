МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ планирует закрыть потребность российских регионов в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за три месяца, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Сегодня, именно на текущей неделе, выйдем на объем 200 единиц (аппаратов ИВЛ — ред.). На следующей неделе мы выйдем на объем 300, а, может быть, чуть больше. В общей сложности, тот заказ, который у нас есть от системы здравоохранения по всем регионам — более 5 тысяч единиц — мы должны за 3 месяца этот объем исполнить", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".