МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Россия продолжит оказывать содействие другим странам в борьбе с коронавирусной инфекцией, включая поставку тест-систем для выявления COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Оказание содействия странам-партнерам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, включая поставку российских тест-систем, будет продолжено", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также продолжает внимательно следить за развитием эпидемической ситуации в соседних странах, включая Белоруссию, так как работа по сдерживанию эпидемии в этих странах имеет большое значение для снижения рисков здоровью российских граждан, учитывая тесное взаимодействие на евразийском пространстве.

Во вторник в ходе обсуждения темы противодействия новой коронавирусной инфекции на рабочей встрече Высшего евразийского экономического совета, лидеры государств-членов Евразийского экономического союза поддержали необходимость сотрудничества, отметили в пресс-службе.

Выражалась также благодарность России за оказанную помощь в предоставлении тестов для диагностики коронавируса, подчеркнули в Роспотребнадзоре.